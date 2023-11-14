Спор об уходе за животными закончился утоплением работника фермы

В Ставропольском крае работник фермы избил и утопил коллегу из-за спора

В Ставропольском крае за тяжкое преступление в отношении коллеги предстанет перед судом работник фермы. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 11 ноября 2022 года на животноводческой точке на окраине села Курсавка между двумя работниками фермы возник спор о том, как правильно ухаживать за животными. Дискуссия переросла во взаимные оскорбления и закончилась дракой. Обвиняемый нанес множество ударов ногами по голове и телу соперника, а после утопил его в пруду, скинув туда избитого.

После задержания подозреваемого в отношении него завели уголовное дело и отправили в СИЗО на время расследования. Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.