Советник Трампа по Украине высказался о вступлении Украины в НАТО

Обсуждений возможного вступления Украины в НАТО не идет. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает «Интерфакс».
«Членство Украины в НАТО не обсуждают», — сказал он.
По его словам, Вашингтон поддержат гарантии безопасности Украины от Британии и Франции.
Уолц также прокомментировал соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам. Советник отметил, что этот договор удастся заключить. «Мы ожидаем, что Украина поймет возможности, которые предлагает договор с США», — заключил он.
Ранее США призвали отозвать проект антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее (ГА) ООН, который был составлен Украиной и странами Европейского союза. Уточняется, что Вашингтон предложил свой документ, в котором действия России и Украины уравниваются.