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16:04, 24 февраля 2025Мир

Советник Трампа по Украине высказался о вступлении Украины в НАТО

Советник Трампа Уолц: Обсуждений возможного вступления Украины в НАТО не идет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Обсуждений возможного вступления Украины в НАТО не идет. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает «Интерфакс».

«Членство Украины в НАТО не обсуждают», — сказал он.

По его словам, Вашингтон поддержат гарантии безопасности Украины от Британии и Франции.

Уолц также прокомментировал соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам. Советник отметил, что этот договор удастся заключить. «Мы ожидаем, что Украина поймет возможности, которые предлагает договор с США», — заключил он.

Ранее США призвали отозвать проект антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее (ГА) ООН, который был составлен Украиной и странами Европейского союза. Уточняется, что Вашингтон предложил свой документ, в котором действия России и Украины уравниваются.

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