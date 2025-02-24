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13:47, 24 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских военных на Сумскую область

Военкор Кулько: Российские войска вошли в Сумскую область на двух участках
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска на двух участках пересекли границу Сумской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По его словам, российские военные заняли северную часть приграничного села Журавка, где идут тяжелые бои. Кроме того, бойцы Российской армии вошли в Сумскую область в районе села Новенькое, где идут бои. Отмечается, что на данном направлении они двигаются в сторону села Басовка.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») активно контратакуют на обоих участках, понимая, что их группировка окажется без логистики, как только наши перережут трассу Юнаковка-Суджа», — рассказал военкор.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ несут колоссальные потери в Курской области после вторжения в российские регионы. Кроме того, отмечается, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

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