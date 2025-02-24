Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 24 февраля 2025Мир

Трамп понадеялся на подписание сделки с Украиной в ближайшее время

Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной в ближайшее время
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам «очень скоро». Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.

«Я подчеркнул важность жизненно необходимой "Сделки о критических минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро!» — написал политик после беседы с лидерами стран «Большой семерки» (G7).

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощь Украине, и предложенная американской стороной сделка позволит это сделать.

Кроме того, по словам республиканца, все участники разговора поставили перед собой цель положить конец конфликту на Украине.

Дональд Трамп ранее рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным серьезные переговоры об окончании конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, переговоры продвигаются очень хорошо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

      SHAMAN ответил на вопрос о любви к Родине

      Украина назвала цену восстановления страны

      Канада ввела санкции против Познера

      Россиянин попытался заработать на инвестициях и отдал аферистам девять миллионов

      Хакеры взломали телевизор Минстроя США и увидели целующего ноги Маску Трампа

      Культовая джазовая певица умерла в США

      В Германии представили антидроновый квадроцикл MANUL

      Звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

      Россиянина осудили за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше