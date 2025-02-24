Трамп понадеялся на подписание сделки с Украиной в ближайшее время

Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам «очень скоро». Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.

«Я подчеркнул важность жизненно необходимой "Сделки о критических минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро!» — написал политик после беседы с лидерами стран «Большой семерки» (G7).

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощь Украине, и предложенная американской стороной сделка позволит это сделать.

Кроме того, по словам республиканца, все участники разговора поставили перед собой цель положить конец конфликту на Украине.

Дональд Трамп ранее рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным серьезные переговоры об окончании конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, переговоры продвигаются очень хорошо.