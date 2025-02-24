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13:38, 24 февраля 2025Россия

Тысячи россиян потребовали отставки планировавшего запреты абортов и алкоголя губернатора

Тысячи жители Вологодской области потребовали отставки губернатора Филимонова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Филимонов Георгий

Филимонов Георгий. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Тысячи жителей Вологодской области потребовали отставки губернатора региона Георгия Филимонова, который планировал ввести запреты на аборты и продажу алкогольных напитков. Петицию за снятие Филимонова с должности запустили на сайте Change.org.

Люди в петиции к президенту России Владимиру Путину просят досрочно прекратить полномочия вологодского губернатора «в связи с неэффективным управлением, несправедливостью и тиранией». Документ подписало 16,3 тысячи человек.

До этого Филимонов разместил в Telegram-канале обращение к «группе бесноватых провокаторов во главе с их спонсором»:

«Я очень рекомендую не совать пальцы в розетку, не лгать и не обманывать людей с целью безуспешного сеяния смуты. Не брызгать желчью от собственной слабости и безысходности. Хватит галлюцинировать», — заявил он.

Ранее губернатору Вологодской области пришлось опровергать распространившийся в сети фейк о своей смерти.

ЖЗЛ
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