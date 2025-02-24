Украине предрекли менее выгодное в сравнении с Россией положение на переговорах

Болтон: Из-за США Украина может оказаться в менее выгодном положении, чем Россия

Украина может оказаться в менее выгодном положении по окончании конфликта, чем Россия, в том числе из-за позиции администрации президента США. Такой прогноз по переговорам сделал экс-советник по национальной безопасности Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон, его слова приводит японский телеканал NHK.

«Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было», — напомнил политик.

По словам Болтона, в своей стратегии Трамп больше опирается на доверие между лидерами и полагает, что все решат его отношения с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Также он уповает на свою способность заключать сделки и решать все «с наскока».

Между лидерами РФ и США складываются позитивные отношения, основанные еще на первом президентском сроке республиканца, отметил экс-советник.

«Путин может обработать Трампа, чтобы изобразить, что переговоры застопорились из-за Зеленского», — допустил Болтон.

По мнени. экс-советника, Украину не ждет ничего хорошего по завершении конфликта. «Потому что есть вероятность, что линия фронта станет новой границей России и Украины», — заключил он.

Ранее в Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва сохраняет открытость к мирным переговорам с Вашингтоном.