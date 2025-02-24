Times: ВСУ нарушают условия контрактов призывников

Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников. Об этом заявил боец ВСУ в беседе с британской газетой Times.

«Недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы», — сказал офицер морской пехоты Украины. По словам военного, его контракт заключен на период конфликта. Он добавил, что это буквально билет в один конец.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба заявил, что командование украинской армии сознательно оставляет своих бойцов в полуокруженных российскими войсками населенных пунктах. По его словам, командиры ВСУ могут получить признание командования только за большие потери в их подразделениях.