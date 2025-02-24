В российском городе дом начал разваливаться на глазах после ремонта крыши

В Улан-Удэ после ремонта кровли дом начал трещать по швам

В Улан-Удэ из-за ремонта кровли дом начал трещать по швам. О ситуации сообщает телеканал «Apиг Уc».

На состояние конструкций жалуются собственники двухэтажки по улице Гагарина. Здание 50-х годов постройки уже непригодно для капремонта: дом пережил пожар, перекрытия прогнили от времени, а фундамент разваливается на глазах. По словам жильцов, дом трясется даже от простых шагов. Поэтому ремонт крыши в начале этого года лишь усугубил положение дел. В ходе работ в одной из квартир обвалился потолок. Штукатурка начала осыпаться и в других помещениях: в другой квартире из-за удара рухнувшей штукатурки отошла труба радиатора, спровоцировав протечку.

Управляющей компании у проблемной двухэтажки нет. Такой ремонт собственники не считают рентабельным, но аварийным здание не признают. «Heт cмыcлa дeлaть этy кpышy. Здecь, пo-xopoшeмy, pacceлять нaдo», — уверены они. Горожане намерены обращаться в ответственные инстанции.

Ранее сообщалось об обветшалом доме в Самаре. Его жильцы боятся не дожить до расселения: из-за сквозных трещин в стенах стоит холод, из-за протечек разрослась плесень, а на нескольких этажах обвалились потолки. Одно из обрушений произошло в душевой, едва не приведя к травмам.