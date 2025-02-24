Ульянов: Лидеры ЕС перестали говорить о необходимости победить РФ на поле боя

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание, что европейские чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что РФ необходимо победить на поле боя. Об этом постпред написал в Telegram-канале.

«Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли это в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, — напомнил Ульянов. — Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?»

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что прекращение огня с Украиной и подписание мирного соглашения возможно только после того, как Вооруженные силы республики (ВСУ) покинут территорию России. Он добавил, что речь идет не только о Курской области, но и о новых регионах.