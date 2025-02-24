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17:10, 24 февраля 2025Мир

В ЕС высказались о вступлении Украины в НАТО

Сийярто: ЕС намерен сохранить возможность членства Украины в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен сохранить возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, несмотря на то, что в военном блоке нет единогласного мнения по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Они [страны Евросоюза] считают важным сохранить даже перспективу членства Украины в НАТО, хотя совершенно очевидно, что Украина не может стать членом НАТО, потому что для этого потребуется единогласие», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что среди стран Североатлантического альянса нет консенсуса о том, стоит ли принимать Киев в военный блок. В связи с этим он резюмировал, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что обсуждений возможного вступления Украины в НАТО не идет. При этом он подчеркнул, что Вашингтон поддержит гарантии безопасности для Украины, которые будут предложены Великобританией и Францией.

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