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06:37, 25 февраля 2025Россия

В Госдуме оценили новые санкции ЕС против России словами «отморожу уши назло маме»

Депутат Барбашов о 16-м пакете санкций ЕС против РФ: отморожу уши назло маме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Леонид Барбашов в беседе с РИА Новости оценил новый, 16-й по счету пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

«Европейский союз продолжает действовать по принципу "отморожу уши назло маме", поступая ничтожно по отношению к России», — заявил парламентарий.

По его словам, санкции ухудшают развитие экономических отношений, однако делают Россию более независимой и становятся толчком для импортозамещения.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Речь идет о запрете на импорт первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов так называемого теневого флота.

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