В Госдуму внесли проект об альтернативной службе для одной категории граждан

В ГД внесли проект об альтернативной службе для работников оборонных предприятий

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому гражданин, работающий на оборонном предприятии, может заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РИА Новости.

«Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике указали, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) важно наращивать объемы государственного оборонного заказа и ускорять сроки его выполнения. Помимо этого, в пояснительной записке говорится и о проблеме дефицита кадров, с которой столкнулись предприятия.

Оборонные предприятия, как указывается, готовы принимать на работу молодых людей и обучать их рабочим специальностям. Набрать необходимое число работников очень сложно, так как такие специальности в сознании людей до сих пор остаются непрестижными, считают парламентарии. Они уверены, что разрешение таким сотрудникам проходить альтернативную службу поможет решить кадровую проблему.

В июле 2024 года Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной службы. Список из 224 профессий и 1305 предприятий планируют увеличить до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут работать альтернативно служащие.

Альтернативная гражданская служба представляет собой работу, которую человек может выполнять вместо военной службы в случае, если у него есть веские основания на замену службы по призыву. Перечень специальностей, в которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную службу, определяет Министерства труда и социальной защиты. В них, например, входит лифтер, кондуктор, пекарь, судмедэксперт и другие.