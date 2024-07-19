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22:24, 19 июля 2024Россия

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

В список профессий для альтернативной службы захотели добавить 13 специальностей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Список из 224 профессий и 1 305 предприятий планируют увеличить до 237 специальностей и 1 442 предприятий, где могут работать альтернативно служащие.

Перечень дополнят 13 профессиями: гидролог, техник по метрологии, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометнаблюдатель, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, инженер по метрологии, метеоролог, оборудования и систем, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медбрат, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь средней квалификации.

Минтруд России утвердил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в марте 2023 года. Право на прохождение гражданами России альтернативной службы закреплено в Конституции страны.

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