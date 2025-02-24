В Грузии описали заявления Каллас словами «наглость и бессовестность»

Вице-спикер парламента Грузии Вольский назвал наглостью слова Каллас о протестах

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о протестах в Грузии после парламентских выборов являются наглостью. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, передает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«Что стало причиной насилия [в отношении протестующих]? То, что в полицию стреляли из пиротехники, поджигали улицы и здание парламента. Если вы это не анализируете, это не только двойные стандарты, но и наглость и бессовестность», — высказался политик.

Вольский прокомментировал заявления Каллас о возможных санкциях против руководства Грузии за действия в отношении протестующих и назвал их необоснованными. Он указал, что санкции могут быть введены только в отношении виновной стороны.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понадеялся на перезагрузку отношений с США. При этом, по словам премьер-министра, на данный момент Соединенные Штаты заняты многими другими проблемами — в частности, завершением конфликта на Украине.