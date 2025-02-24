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12:29, 24 февраля 2025Мир

В Кремле оценили возможность возобновления диалога с Европой

Песков: Предпосылок для возобновления диалога России с Европой нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пока европейские страны демонстрируют убежденность в необходимости продолжать боевые действия на Украине, предпосылок для возобновления диалога с Европой нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Европой», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Европа продолжает идти по пути наращивания ограничений против России, а также демонстрирует убежденность в необходимости продолжения конфликта на Украине. Он указал на то, что позиция европейцев «полностью контрастирует с настроем на поиски путей» разрешения украинского кризиса, чем сейчас занимаются Москва и Вашингтон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позиция США по Украине выделяется на фоне позиции стран Европейского союза (ЕС) своей последовательностью. При этом он отметил, что у многих стран появилось больше реализма относительно украинского конфликта.

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