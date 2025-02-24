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15:15, 24 февраля 2025Экономика

В Крыму выставили на торги сотню национализированных объектов имущества олигархов

В Крыму выставили на торги 108 национализированных объектов недвижимости
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrew Butko / Wikimedia

Парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть национализированных объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего на торги выставили 108 объектов в разных городах республики: Алуште, Керчи, Джанкое, Ялте, пгт Массандре, Черноморском, Белогорском, Кировском и Сакском районах. Также на аукцион попало нефтеналивное судно «Истра» 2013 года постройки.

Глава парламента Владимир Константинов отметил, что объекты продаются в рамках плановой приватизации на 2025 год. По его словам, работа по вопросу национализации недвижимости будет продолжаться.

Ранее в феврале в Крыму заявили о намерении национализировать 720 объектов. В новый пакет вошло как движимое, так и недвижимое имущество.

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