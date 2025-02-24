В Крыму выставили на торги сотню национализированных объектов имущества олигархов

В Крыму выставили на торги 108 национализированных объектов недвижимости

Парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть национализированных объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего на торги выставили 108 объектов в разных городах республики: Алуште, Керчи, Джанкое, Ялте, пгт Массандре, Черноморском, Белогорском, Кировском и Сакском районах. Также на аукцион попало нефтеналивное судно «Истра» 2013 года постройки.

Глава парламента Владимир Константинов отметил, что объекты продаются в рамках плановой приватизации на 2025 год. По его словам, работа по вопросу национализации недвижимости будет продолжаться.

Ранее в феврале в Крыму заявили о намерении национализировать 720 объектов. В новый пакет вошло как движимое, так и недвижимое имущество.