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19:41, 24 февраля 2025Экономика

В Москве впервые увидели белку-летягу

Белку-летягу обнаружили в ТиНАО
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ArtGurt / Shutterstock / Fotodom

Краснокнижные белки-летяги постоянно обитают и размножаются на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), рассказал агентству «Москва» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

Он добавил, что обыкновенная летяга была впервые занесена в Красную книгу Москвы, виду присвоена третья категория редкости (уязвимый на территории столицы). Кунафин объяснил, что включение этого вида в Красную книгу Москвы обусловлено присоединением к столице территорий Новой Москвы.

В настоящее время специалисты пока не могут оценить изменения численности белок-летяг, поскольку они занесены в Красную книгу Москвы впервые. Информация о них будет получена по итогу проведения обследований в течение ревизионного периода, то есть до срока последующего издания Красной книги.

В понедельник, 24 февраля, в Telegram-каналах появились фотографии животного, сделанные возле деревни Ярцево в ТиНАО.

Ранее в столице спасатели освободили утку, примерзшую ко льду водоема на западе города.

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