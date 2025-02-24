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08:37, 24 февраля 2025Россия

В одной из старейших городских больниц России произошел пожар

В здании Обуховской больницы в Санкт-Петербурге начался пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пожар произошел в одой из старейших городских больниц России — огонь разгорелся в здании Обуховской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Возгорание, как уточняется, произошло в Военно-медицинской академии имени Кирова в здании Обуховской больницы. Информации о возможных пострадавших пока не приводится, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Обуховская больница, которая находится на набережной реки Фонтанки, является одной из старейших городских больниц России. Свое имя она получила, так как находилась рядом с Обуховским проспектом, который впоследствии стал частью нынешнего Московского проспекта.

В январе в Туле загорелся военный госпиталь. У здания рухнул шпиль и обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительной причиной случившегося назвали неисправность оборудования.

ЖЗЛ
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