В одной из старейших городских больниц России произошел пожар

В здании Обуховской больницы в Санкт-Петербурге начался пожар

Пожар произошел в одой из старейших городских больниц России — огонь разгорелся в здании Обуховской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Возгорание, как уточняется, произошло в Военно-медицинской академии имени Кирова в здании Обуховской больницы. Информации о возможных пострадавших пока не приводится, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Обуховская больница, которая находится на набережной реки Фонтанки, является одной из старейших городских больниц России. Свое имя она получила, так как находилась рядом с Обуховским проспектом, который впоследствии стал частью нынешнего Московского проспекта.

В январе в Туле загорелся военный госпиталь. У здания рухнул шпиль и обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительной причиной случившегося назвали неисправность оборудования.