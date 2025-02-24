В Польше назвали один шаг НАТО провокацией против России

Генерал Скшипчак: Отправка войск НАТО на Украину будет провокацией против России

Возможная отправка войск НАТО на Украину станет провокацией против России и может побудить ее продолжить боевые действия. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.

«Перемирие не обязательно означает, что Путин согласится на размещение на Украине войск НАТО. Напротив, направление туда войск альянса побудит его продолжать боевые действия», — заявил Скшипчак.

По словам генерала, такое решение НАТО было бы «провокацией в отношении Путина». Военный назвал предложения по отправке войск альянса на Украину безумными идеями, не имеющими отношения к реальности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная отправка военного контингента стран НАТО на Украину вызывает в России обеспокоенность.