В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 24 и 25 февраля в горных районах республики будет лавиноопасно. В ведомстве предупредили, что на территории Алагирского района существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали жителям и гостям региона не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. В период с 24 по 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.