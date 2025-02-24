Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:04, 24 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 24 по 27 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 24 по 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее российский турист попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш на севере Индии и не выжил. Мужчина катался на лыжах вместе с другом и другими лыжниками, как внезапно в районе Кулу сошла лавина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов

      Названа модная замена белой футболке на весну

      Угонщик попытался укрыться от росгвардейцев в уличном туалете и все равно попался

      В Крыму выставили на торги сотню национализированных объектов имущества олигархов

      Хинштейн предупредил курских чиновников о «серьезном ответе» за покосившиеся памятники

      Россиянина осудили на десять лет за поджог покрышек у двери квартиры

      Известный российский фотограф высказался о москвичах

      Показавшего видео с многочасовыми пытками студенток на российской автомойке жестоко избили

      Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше