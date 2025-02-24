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10:59, 24 февраля 2025Путешествия

Россиянин попал под лавину в Индии и не выжил

Российский турист попал под лавину на севере Индии и не выжил
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Российский турист попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш на севере Индии и не выжил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, мужчина катался на лыжах вместе с другом и другими лыжниками, как внезапно в районе Кулу сошла лавина.

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Пострадавших вытащили из-под снега, россиянина, в свою очередь, доставили на вертолете в больницу в Манали. Однако спасти его медикам не удалось.

Информацию о кончине соотечественника подтвердили и в посольство России в Индии «Находимся на связи с родственниками и местными властями», — заявили в дипмиссии.

Ранее трое туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкесской Республики. Инцидент произошел в Зеленчукском районе российского региона неподалеку от Софийского ущелья.

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