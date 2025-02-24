Россиянин попал под лавину в Индии и не выжил

Российский турист попал под лавину на севере Индии и не выжил

Российский турист попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш на севере Индии и не выжил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, мужчина катался на лыжах вместе с другом и другими лыжниками, как внезапно в районе Кулу сошла лавина.

Пострадавших вытащили из-под снега, россиянина, в свою очередь, доставили на вертолете в больницу в Манали. Однако спасти его медикам не удалось.

Информацию о кончине соотечественника подтвердили и в посольство России в Индии «Находимся на связи с родственниками и местными властями», — заявили в дипмиссии.

Ранее трое туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкесской Республики. Инцидент произошел в Зеленчукском районе российского региона неподалеку от Софийского ущелья.

