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17:00, 24 февраля 2025Силовые структуры

В России осудят вторгшегося в Курскую область для совершения теракта солдата ВФУ

СК: Украинского солдата Власенко осудят за совершение теракта в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Вооруженных формирований Украины (ВФУ), который незаконно вторгся в Курскую область для совершения теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, 4 сентября 2024 года наводчик 134-го отдельного батальона охраны и обеспечения ВФУ старший солдат Андрей Власенко пересек Государственную границу России и вторгся на территорию Курской области. После этого он, находясь в Любимовке и Вишневке, открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям, препятствуя их эвакуации.

Власенко был задержан 13 сентября. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ.

Ранее суд заочно арестовал командира бригады ВФУ Олега Апостола, обвиняемого во вторжении в Курскую область и совершении на ее территории теракта.

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