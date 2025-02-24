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12:43, 24 февраля 2025Экономика

В России пересмотрят оценку нужды семей

Мишустин: Детские пособия не будут считать доходом при оценке нужды семьи
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России пересмотрят подход к оценке нужды семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

По словам председателя правительства, суммы пособий на детей больше не будут учитывать как доход. Это позволит претендовать на получение социального контракта в качестве меры поддержки большему количеству семей.

«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Необходимые изменения в законодательство утверждены соответствующим постановлением», — пояснил Мишустин.

По новым правилам соцподдержка затронет 118 тысяч домохозяйств. Для этого в ближайшие шесть лет регионом страны выделят дополнительно порядка 100 миллиардов рублей.

В первую очередь планируют обеспечить поддержкой многодетных и участников специальной военной операции, а также членов их семей. Их приоритет закреплен на законодательном уровне, ответственным за исполнение закона назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг, внеся в перечень доходов, не влияющих на оценку нуждаемости россиян, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта. Как отметили в Минтруда, в состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, супруг и несовершеннолетние дети.

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