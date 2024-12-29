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01:43, 29 декабря 2024Экономика

Россиянам повысили доступность бесплатных социальных услуг

Минтруд сообщил о повышении доступности бесплатных социальных услуг
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг путем расширения перечня доходов, не влияющих на оценку нуждаемости россиян. Об этом говорится на сайте Минтруда.

«Так предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта. В состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети заявителя или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что основными получателями услуг станут россияне с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые люди.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года.

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