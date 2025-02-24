В российском городе отменили концерт Надежды Кадышевой

Концерт Кадышевой отменили в Ульяновске из-за плохого самочувствия певицы

Концерт народной артистки России Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске. Об этом пишет портал 73online.ru со ссылкой на источники.

Мероприятие должно было пройти 31 марта во дворце «Губернаторский». Отмечается, что причиной отмены стало плохое самочувствие певицы. «Билеты можно вернуть в месте приобретения», — говорится в материале.

Также уточняется, что было отменено выступление артистки в Пензе, запланированное на 29 марта. Его перенесли на 19 мая.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что отмена концертов в российских городах не отражается на ее семье.