Лолита оценила убытки после отмены концертов в России

Певица Лолита заявила, что отмена концертов не отразилась на ее семье

Певица Лолита Милявская заявила, что отмена концертов в российских городах не отражается на ее семье. Об этом артистка сообщила в беседе с Daily Storm.

По словам исполнительницы, музыканты в ее коллективе работают бесплатно и имеют накопления, поэтому из-за отмены выступлений в основном страдают зрители, теряющие 10 процентов при возврате билетов. Сама Лолита несет убытки из-за трат на рекламу, а также сдачи билетов и технических грузов.

«Я всегда знала: если рассчитывать на пенсию, то лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», — добавила Милявская.

Известно, что выступление певицы во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов. Концерт в Волгограде также не состоится: по словам Милявской, директор площадки потребовал, чтобы она получила разрешения от ФСБ, МВД и Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что актриса Яна Поплавская поблагодарила членов движения «Русская община» за отмену концерта Лолиты в Ульяновске.