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03:16, 17 февраля 2025Культура

Концерт Лолиты отменили еще в одном городе

В Ульяновске отменили концерт Лолиты Милявской после письма организаторов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Выступление певицы Лолиты Милявской во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей площадки.

При этом в самом дворце культуры не смогли ответить, чем организаторы объяснили отмену концерта.

Ранее Лолита сообщила об отмене очередного концерта. По словам певицы, в феврале состоится только шоу в Красноярске. До этого концерты Лолиты в Кузбассе были отменены из-за проблем с безопасностью площадок: выступление в Кемерово не состоялось из-за срочного ремонта кабеля, а в Новокузнецке — из-за истекшего паспорта безопасности объекта.

Певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Филипп Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты Милявской. По мнению Лозы, конкуренция между артистами сейчас велика, поэтому все по-разному борются с оппонентами.

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