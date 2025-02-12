Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты

Лоза допустил, что Киркоров причастен к отменам концертов Лолиты

Певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Филипп Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты Милявской. Его слова передает Общественная служба новостей.

По мнению Лозы, конкуренция между артистами сейчас велика, поэтому все по-разному борются с оппонентами. «Мою дорогу перекрывают молодые и бесталанные исполнители — например, Клава Кока», — добавил музыкант.

Лоза считает, что шоу-бизнес — жестокая сфера, в которой используются любые методы, чтобы сохранить свое чистое имя и опорочить конкурента. При этом композитор уточнил, что сам он никогда не мешал другим артистам. Более того, певец назвал вредительство признаком слабости и трусости.

«Может быть, Киркоров так боится конкуренции Лолиты, что закрывает ей путь на сцену. Но при желании артист может организовать концерт в любое время, если у него есть армия поклонников. Несмотря на то, что концерты отменяют, люди все равно покупают билеты. Значит, Лолиту любят», — объяснил Лоза.

Ранее сообщалось, что Киркоров объявил о возвращении на сцену после долгого отсутствия.