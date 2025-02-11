Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Певец Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после долгого отсутствия

Народный артист России Филипп Киркоров заявил о возвращении на сцену после года отсутствия. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киркоров анонсировал два концерта, которые состоятся в марте в Санкт-Петербурге. По словам Филиппа, последний год его творческой жизни был наполнен съемками в кино и телепроектах, а также работой над уникальными клипами.

«Артист не может жить без оваций слушателя. Я снова выхожу к вам как дебютант, без фанфар и пафоса. Я возвращаюсь шепотом», — добавил певец.

Ранее сообщалось, что певица Лолита назвала Киркорова предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам артистки, Филипп провел на мероприятии несколько часов и провинился так же, как остальные участники.