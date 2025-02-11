Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:53, 11 февраля 2025Культура

Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Певец Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после долгого отсутствия
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров заявил о возвращении на сцену после года отсутствия. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киркоров анонсировал два концерта, которые состоятся в марте в Санкт-Петербурге. По словам Филиппа, последний год его творческой жизни был наполнен съемками в кино и телепроектах, а также работой над уникальными клипами.

«Артист не может жить без оваций слушателя. Я снова выхожу к вам как дебютант, без фанфар и пафоса. Я возвращаюсь шепотом», — добавил певец.

Ранее сообщалось, что певица Лолита назвала Киркорова предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам артистки, Филипп провел на мероприятии несколько часов и провинился так же, как остальные участники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

      Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

      В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

      В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше