Яна Поплавская поблагодарила общественников за отмену концерта Лолиты

Актриса Яна Поплавская поблагодарила «Русскую общину» за отмену концерта Лолиты

Актриса Яна Поплавская поблагодарила членов движения «Русская община» за отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Ульяновске. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.

Выступление Лолиты во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов. Поплавская уточнила, что благодарить за это нужно общественников. «Люди не желают видеть это на сцене и на телевидении. "Русская община" отозвалась и помогла сделать то, о чем они просят», — отметила она.

Яна добавила, что «отмена» Лолиты — это побочная деятельность, которой приходится заниматься активистам. «Прошло время фриков, пришло время настоящей русской культуры», — считает артистка.

Актриса также высказывалась о несостоявшихся концертах Милявской в Кемерове и Новокузнецке, связав их отмену с тем, что Кузбасс поддерживает специальную военную операцию (СВО). «Приезжает к ним такая "ляля", которой нравится "потреблять москалей". Мужики, хоть и шахтеры, но послали ее интеллигентно», — утверждала Поплавская.

Ранее сообщалось, что Лолита объявила об отмене концерта в Волгограде и о попытках сделать ее легендой с помощью травли.