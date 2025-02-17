Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:37, 17 февраля 2025Культура

Яна Поплавская поблагодарила общественников за отмену концерта Лолиты

Актриса Яна Поплавская поблагодарила «Русскую общину» за отмену концерта Лолиты
Ольга Коровина
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Belkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская поблагодарила членов движения «Русская община» за отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Ульяновске. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.

Выступление Лолиты во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов. Поплавская уточнила, что благодарить за это нужно общественников. «Люди не желают видеть это на сцене и на телевидении. "Русская община" отозвалась и помогла сделать то, о чем они просят», — отметила она.

Яна добавила, что «отмена» Лолиты — это побочная деятельность, которой приходится заниматься активистам. «Прошло время фриков, пришло время настоящей русской культуры», — считает артистка.

Актриса также высказывалась о несостоявшихся концертах Милявской в Кемерове и Новокузнецке, связав их отмену с тем, что Кузбасс поддерживает специальную военную операцию (СВО). «Приезжает к ним такая "ляля", которой нравится "потреблять москалей". Мужики, хоть и шахтеры, но послали ее интеллигентно», — утверждала Поплавская.

Ранее сообщалось, что Лолита объявила об отмене концерта в Волгограде и о попытках сделать ее легендой с помощью травли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

      Врач назвала вредное для мозга и сердца количество алкоголя

      Порошенко раскрыл условие снятия санкций Зеленским

      Названа особенность российского Т-90МС

      Россиянка пыталась выяснить правду о муже на СВО и получила неожиданный ответ

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

      Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

      На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

      Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше