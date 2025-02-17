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10:32, 17 февраля 2025Культура

Лолита заявила о попытках сделать ее легендой на фоне отмены концертов

Певица Лолита сообщила об отмене концерта в Волгограде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская сообщила об отмене концерта в Волгограде. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница заявила, что до этого ей пришло письмо, в котором было указано, что она должна лично собрать разрешения на выступление во всех инстанциях города до 25 февраля, иначе мероприятие, запланированное на 5 марта, будет отменено как форс-мажор.

Из-за этого Милявская приняла решение отменить концерт самостоятельно. «Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — обратилась артистка к активистам.

Ранее стало известно, что выступление Лолиты во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов.

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