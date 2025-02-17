Лолита заявила о попытках сделать ее легендой на фоне отмены концертов

Певица Лолита сообщила об отмене концерта в Волгограде

Певица Лолита Милявская сообщила об отмене концерта в Волгограде. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница заявила, что до этого ей пришло письмо, в котором было указано, что она должна лично собрать разрешения на выступление во всех инстанциях города до 25 февраля, иначе мероприятие, запланированное на 5 марта, будет отменено как форс-мажор.

Из-за этого Милявская приняла решение отменить концерт самостоятельно. «Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — обратилась артистка к активистам.

Ранее стало известно, что выступление Лолиты во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов.