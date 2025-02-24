В Севастополе сбили украинский БПЛА

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитом украинском БПЛА

В Севастополе подавили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии — это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы», — написал он.

Повреждения получил фасад многоквартирного дома. Пострадавших при попытке атаки нет, отметил глава Севастополя.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями