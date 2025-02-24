В Сумах сообщили о взрывах

В Сумах слышны взрывы

В украинском городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на местных корреспондентов.

О количестве взрывов не сообщается. Также неизвестно о месте, где они произошли.

Мониторинговые сервисы сообщают о воздушной тревоге в Сумской области, которая продолжается несколько часов. Также о тревоге сообщают в соседних с ней регионах Украины.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности между Россией и Украиной об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. «Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию», — заявила она.