Москалькова: Жителей Курской области эвакуируют из украинских Сум

Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

«Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию», — сказала омбудсмен.

О каком количестве россиян идет речь, и когда начнутся эвакуационные мероприятия, Москалькова не уточнила.

Ранее стало известно, что десятки мирных жителей вывезли в Сумы после удара по школе-интернату в Судже Курской области. Как рассказала дочь оказавшейся на Украине супружеской пары, через несколько часов после обстрела, помимо ее родителей, из города увезли еще 46 человек.

Кроме того, о вывезенных на Украину жителях Курской области Москалькова сообщала в ноябре. Среди них числились новорожденный, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 105 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.