Стало известно о вывозе на Украину жителей после удара по школе-интернату в Судже

RVTI: Десятки жителей Суджи вывезли на Украину после удара по школе-интернату

Десятки мирных жителей вывезли на территорию Украины в город Сумы после удара по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщила дочь вывезенной супружеской пары, ее слова приводит RTVI.

«Моих родителей вывезли в Сумы. Они живы, слава богу. Я даже разговаривала с мамой по телефону. Сотрудники Красного Креста ей дали позвонить. Папу тоже слышала, на него, правда, кирпич упал, у него есть ранение. Но мама сказала, что его жизни ничего не угрожает», — рассказала женщина.

Она добавила, что, помимо ее родителей, из Суджи спустя несколько часов после удара вывезли еще 46 человек. Сначала всех собрали в храме, а затем увезли. Известно, что родителей женщины разместили в комнате, где проживает шесть человек.О возвращении вывезенных людей пока ничего неизвестно, добавила россиянка.

Школа-интернат в окупированной ВСУ Судже Курской области попала под удар вечером 1 февраля. Россия обвинила в ударе Украину и заявила, что пуск ракет осуществлялся из Сумской области. В Минобороны назвали удар ВСУ провокацией, цель которой отвлечь внимание о зверств Украины в населенном пункте Русское Поречное в Курской области. Внутри интерната могли находиться пленные мирные жители. В Кремле назвали случившееся чудовищной провокацией Киева.

Впоследствии стало известно, что ситуация в Курской области после удара ВСУ по интернату обострилась. Подразделения Вооруженных сил России штурмуют несколько рубежей на некоторых участках, в то время как ВСУ пытаются укреплять позиции новыми подкреплениями.