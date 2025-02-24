Вкладчики обвинили бывшего российского священника в хищении более миллиарда рублей

«Известия»: Инвесторы обвинили экс-священника в хищении более миллиарда рублей

Частные инвесторы обратились в полицию с заявлением на бывшего священника Ивана Светлого, обвинив его в создании финансовой пирамиды и хищении миллиардов рублей у вкладчиков. Об этом сообщают «Известия».

Потерпевшие рассказали, что приносили деньги в инвестиционный фонд «Терра Капиталиста». Экс-священник обещал им прибыль. Если же у граждан не было денег, он предлагал им оформить кредиты и сам помогал в этом. Например, Светлый мог через знакомых сотрудников банка добиться одобрения кредитов.

Светлый заявлял, что переводил деньги на кредитование среднего бизнеса, добавила одна из пострадавших. А после получения прибыли такие компании якобы выплачивали ему деньги, которые он уже делил между вкладчиками. Процент при этом установлен не был. В первое время вкладчики получали от 200 до 700 тысяч в месяц, однако после октября 2024 года выплаты прекратились. Бывший священник перестал выходить на связь.

Отмечается, что пока известно о 70 потерпевших.

Ранее пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что в 2024 году число финансовых пирамид и других нелегалов в России выросло в 1,6 раза.