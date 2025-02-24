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14:36, 24 февраля 2025Россия

Восемь человек пострадали при катании на тюбингах в российском регионе

В Ставропольском крае восемь человек пострадали при катании на тюбингах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В период с 22 по 23 февраля восемь человек получили травмы при катании на тюбингах в Ставрополье в районе Холодных родников. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«Девушка 22 лет попала в реанимацию с серьезной травмой головы, другая госпитализирована в отделение нейрохирургии. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — сообщили в администрации.

Там уточнили, что трое из пострадавших — несовершеннолетние. Администрация подчеркнула, что в городе нет оборудованных спусков для организованного катания на тюбингах. Там, где за выходные травмировались восемь человек, организовали дежурство спасателей, туда же направили сотрудников полиции.

Холодные родники представляют собой оборудованные бассейны с родниковой водой, которые располагаются под открытым небом. Они, как правило, располагаются в холмистой местности среди леса.

Ранее в Стерлитамаке медикам пришлось вскрыть череп девятилетней девочке, впавшей в кому после катания на тюбинге. Ребенок, которому нужно было оказать помощь, поступил в стационар уже в состоянии комы

ЖЗЛ
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