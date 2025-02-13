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12:42, 13 февраля 2025Россия

Девятилетней девочке вскрыли череп после катания на тюбинге в российском городе

Главврач Яппаров: В Стерлитамаке ребенок впал в кому после катания на тюбинге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Стерлитамаке медикам пришлось вскрыть череп девятилетней девочке, впавшей в кому после катания на тюбинге. Об этом рассказал главврач Стерлитамакской центральной районной больницы (ЦРБ) Ильшат Яппаров в соцсети «ВКонтакте».

По словам медика, ребенок поступил в стационар уже в состоянии комы. Как выяснилось, катаясь на ватрушке, девочка ударилась об ограждение, получив травму. «Компьютерная томография головного мозга выявила эпидуральную гематому правого полушария. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый линейный перелом правой теменной кости», — рассказал Яппаров.

Лечением ребенка занялся нейрохирург Ахмет Абубакиров. Под его руководством пациентке успешно провели трепанацию черепа с удалением гематомы. Яппаров подчеркнул, что сейчас девочка находится в сознании и проходит медикаментозную терапию.

В России каждый зимний сезон фиксируется большое число пострадавших при катании на тюбинге. В начале января жительница Казани врезалась на привязанном к машине тюбинге в дорожный знак и не выжила. Происшествие сняла на видео уличная камера наблюдения.

Кроме того, в Нижегородской области автомобиль сбил школьника на тюбинге, привязанном к собаке. Land Cruiser протаранил ватрушку, когда овчарка перебегала проезжую часть. В результате ребенка с травмами доставили в больницу.

ЖЗЛ
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