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13:32, 24 февраля 2025Силовые структуры

Задержанного за нацистское приветствие российского бойца MMA проверят следователи

Следователи начали проверку в отношении бойца MMA Леванова
Варвара Митина (редактор)
Матвей Леванов

Матвей Леванов. Кадр: страница «Avia.pro - Новости - СМИ» во «ВКонтакте»

Следователи начали проверку в отношении российского бойца смешанного стиля (MMA) Матвея Леванова, задержанного за дебош в баре. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уголовное дело еще не возбудили, рассказала собеседница агентства.

О задержании Леванова в Кирове сообщалось ранее. Спортсмен познакомился в баре с женами участников спецоперации и начал спорить с ними, выкрикивать проукраинские слоганы, повторять нацистское приветствие, а затем напал на женщин.

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