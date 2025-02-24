Задержанного за нацистское приветствие российского бойца MMA проверят следователи

Следователи начали проверку в отношении бойца MMA Леванова

Следователи начали проверку в отношении российского бойца смешанного стиля (MMA) Матвея Леванова, задержанного за дебош в баре. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уголовное дело еще не возбудили, рассказала собеседница агентства.

О задержании Леванова в Кирове сообщалось ранее. Спортсмен познакомился в баре с женами участников спецоперации и начал спорить с ними, выкрикивать проукраинские слоганы, повторять нацистское приветствие, а затем напал на женщин.