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22:06, 23 февраля 2025Спорт

Российский боец MMA повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО

Бойца Матвея Леванова задержали в Кирове за нападение на жен участников СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: gasfight.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов был задержан в Кирове за дебош в баре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, спортсмен познакомился в заведении с женами участников СВО. Он начал спорить с ними, выкрикивать проукраинские слоганы, повторять нацистское приветствие, а затем напал на женщин. На следующий день Леванова задержали и возбудили против него несколько уголовных дел.

Леванов состоял в промоушене Gas Fight. После случившегося руководство лиги заявило о расторжении контракта со спортсменом.

В январе суд в Москве оштрафовал россиянина Андрея Молева за нацистское приветствие в метро в Новый год. 1 января в 01:40 по московскому времени мужчина на станции «Китай-город» публично демонстрировал нацистскую символику.

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