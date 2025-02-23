Российский боец MMA повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО

Бойца Матвея Леванова задержали в Кирове за нападение на жен участников СВО

Российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов был задержан в Кирове за дебош в баре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, спортсмен познакомился в заведении с женами участников СВО. Он начал спорить с ними, выкрикивать проукраинские слоганы, повторять нацистское приветствие, а затем напал на женщин. На следующий день Леванова задержали и возбудили против него несколько уголовных дел.

Леванов состоял в промоушене Gas Fight. После случившегося руководство лиги заявило о расторжении контракта со спортсменом.

В январе суд в Москве оштрафовал россиянина Андрея Молева за нацистское приветствие в метро в Новый год. 1 января в 01:40 по московскому времени мужчина на станции «Китай-город» публично демонстрировал нацистскую символику.

