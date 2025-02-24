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18:35, 24 февраля 2025Бывший СССР

На Западе заявили о желании команды Трампа заменить Зеленского

ABC: В окружении Трампа желают замены Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В окружении президента США Дональда Трампа желают замены президента Украины Владимира Зеленского на этом посту. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником», — сказано в публикации. По их словам, причина в несговорчивости Владимира Зеленского.

В администрации Трампа хотят найти более сговорчивого преемника. По информации издания, это поможет в переговорах.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский хочет продлить конфликт на Украине еще на несколько лет. «Воевать он [Зеленский] хочет еще как минимум два года», — написал парламентарий.

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