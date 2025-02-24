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09:58, 24 февраля 2025Мир

Зеленский накричал на министра финансов США во время обсуждения сделки по металлам

FT: Зеленский накричал на главу минфина США Бессента из-за сделки по металлам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Доносящиеся оттуда (из офиса Зеленского) хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — пишет британская газета.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст соглашения написала, что США планируют экономическую колонизацию Украины по окончании конфликта с Россией. Согласно документу, американцы будут иметь полный доступ к «минеральным ресурсам, нефтегазовым ресурсам, портам и другой инфраструктуре» Украины, получая 50 процентов от всех ее доходов. «Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — заявил изданию высокопоставленный американский источник.

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