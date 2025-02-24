Жена бывшего мужа Волочковой объяснила нежелание супруга дарить квартиру дочери

Николаева объяснила нежелание экс-мужа Волочковой дарить квартиру ее дочери

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин не собирается дарить их общей дочери квартиру на свадьбу. Об этом заявила его нынешняя жена Елена Николаева в беседе с Woman.ru.

По словам мачехи Ариадны, дарить на свадьбу нужно то, что попросят молодожены. «Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или не материальное что-то. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята-младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила она.

Таким образом Николаева отреагировала на слова Волочковой о том, что обеспечить 19-летнюю Ариадну и ее 23-летнего супруга жильем должен именно отец. При этом балерина собирается взять на себя все расходы на свадьбу пары, которая обойдется не менее чем в 10 миллионов рублей.