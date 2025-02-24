Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 24 февраля 2025Экономика

Жена бывшего мужа Волочковой объяснила нежелание супруга дарить квартиру дочери

Николаева объяснила нежелание экс-мужа Волочковой дарить квартиру ее дочери
Александра Качан (Редактор)

Фото: @mnogokolyasok

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин не собирается дарить их общей дочери квартиру на свадьбу. Об этом заявила его нынешняя жена Елена Николаева в беседе с Woman.ru.

По словам мачехи Ариадны, дарить на свадьбу нужно то, что попросят молодожены. «Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или не материальное что-то. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята-младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила она.

Таким образом Николаева отреагировала на слова Волочковой о том, что обеспечить 19-летнюю Ариадну и ее 23-летнего супруга жильем должен именно отец. При этом балерина собирается взять на себя все расходы на свадьбу пары, которая обойдется не менее чем в 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Удар дрона-камикадзе на оптоволокне по технике ВСУ в Курской области сняли на видео

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене

      Россиян научили есть макароны и не толстеть

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше