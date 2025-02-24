Жерара Депардье обвинили в крупном налоговом мошенничестве во Франции

Французский и российский актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции. Об этом сообщает издание Mediapart.

По информации источника, с февраля 2024 года в отношении Депардье ведется предварительное расследование по факту налогового мошенничества и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Правоохранители Франции подозревают артиста в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с 2013 года с целью уклонения от уплаты налогов в своей родной стране.

Ранее стало известно, что обвиненный в домогательствах Депардье отказался явиться в суд. Сообщалось, что актер не сможет присутствовать на слушаниях из-за состояния здоровья.