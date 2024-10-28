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12:11, 28 октября 2024Культура

Обвиненный в домогательствах Депардье отказался явиться в суд

Обвиненный в домогательствах Депарлье отказался явиться в суд из-за здоровья

Фото: Thierry Roge / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Обвиненный в домогательствах французский актер Жерар Депардье отказался явиться в суд. Об этом сообщает Le Parisien.

Актер не сможет присутствовать на слушаниях из-за состояния здоровья. «Жерар Депардье крайне расстроен, и, к сожалению, его врачи запрещают ему появляться на слушаниях», — сообщил адвокат знаменитости Жереми Ассу. Он добавил, что Депардье попросит перенести суд на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что суд над французским актером по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года.

29 апреля стало известно, что Депардье был задержан в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Сразу две женщины обвинили его в домогательствах — в 2014 и в 2021 годах. Сам он все обвинения отвергает, в его поддержку уже высказывались десятки коллег.

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