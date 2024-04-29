Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

Актера Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах

Актер Жерар Депардье задержан в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Сразу две женщины обвинили его в домогательствах — в 2014 и в 2021 годах. По итогам допроса актера могут взять под арест. Сам Депардье все обвинения отвергает, в его поддержку уже высказывались десятки коллег.

Актера вызвали утром в полицию и поместили под стражу

Утром 29 апреля Депардье вызвали в полицейский участок в Париже для дачи показаний по поводу обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых двумя женщинами. Актера поместили под стражу.

Как сообщает BFMTV, речь идет об инцидентах, произошедших на съемках двух фильмов: «Маг и сиамцы» в 2014 году и «Зеленые ставни» в 2021 году.

Фото: Denis Thaust / Globallookpress.com

Одна из заявительниц рассказала, что в сентябре 2021 года Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги, зажал между бедрами, прикасался к ее талии, груди и ягодицам, а также говорил ей непристойности.

Ей на помощь пришли участники съемочной группы, которые заставили актера извиниться. Однако, по словам женщины, на протяжении всего процесса съемок он всячески оскорблял ее, называл «шлюхой».

Депардье не признает обвинения в домогательствах.

Депардье обвиняли в насилии десятки женщин

В феврале стало известно, что бывшая ассистентка кинематографиста подала на него жалобу. Она заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году. По словам экс-помощницы Депардье, в период домогательств ей было 24 года — актер позволял себе трогать ее за интимные места, а также неоднократно предлагал совершить с ним половой акт.

Об эпизодах домогательств и изнасилований, совершенных артистом в период с 2004-го по 2022 год, заявляли еще 13 женщин. Инциденты происходили на съемочных площадках одиннадцати фильмов, над которыми работал Депардье. Три актрисы дали показания в суде, не подав жалобы. Другие артистки предпочли рассказать о случившемся анонимно или взяв себе псевдонимы.

Адвокаты артиста называли все обвинения ложным.