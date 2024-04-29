Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:48, 29 апреля 2024Культура

Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

Актера Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах

Фото: Denis Thaust / Globallookpress.com

Актер Жерар Депардье задержан в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Сразу две женщины обвинили его в домогательствах — в 2014 и в 2021 годах. По итогам допроса актера могут взять под арест. Сам Депардье все обвинения отвергает, в его поддержку уже высказывались десятки коллег.

Актера вызвали утром в полицию и поместили под стражу

Утром 29 апреля Депардье вызвали в полицейский участок в Париже для дачи показаний по поводу обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых двумя женщинами. Актера поместили под стражу.

Как сообщает BFMTV, речь идет об инцидентах, произошедших на съемках двух фильмов: «Маг и сиамцы» в 2014 году и «Зеленые ставни» в 2021 году.

Фото: Denis Thaust / Globallookpress.com

Одна из заявительниц рассказала, что в сентябре 2021 года Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги, зажал между бедрами, прикасался к ее талии, груди и ягодицам, а также говорил ей непристойности.

Ей на помощь пришли участники съемочной группы, которые заставили актера извиниться. Однако, по словам женщины, на протяжении всего процесса съемок он всячески оскорблял ее, называл «шлюхой».

Депардье не признает обвинения в домогательствах.

Депардье обвиняли в насилии десятки женщин

В феврале стало известно, что бывшая ассистентка кинематографиста подала на него жалобу. Она заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году. По словам экс-помощницы Депардье, в период домогательств ей было 24 года — актер позволял себе трогать ее за интимные места, а также неоднократно предлагал совершить с ним половой акт.

Материалы по теме:
Обвинения в домогательствах, измена и развод. Какую цену Арнольд Шварценеггер заплатил за успех, богатство и славу?
Обвинения в домогательствах, измена и развод.Какую цену Арнольд Шварценеггер заплатил за успех, богатство и славу?
22 октября 2023
Секс-скандал, обвинения в насилии и бойкот Голливуда: Вуди Аллен был одним из главных режиссеров мира и почти все потерял
Секс-скандал, обвинения в насилии и бойкот Голливуда:Вуди Аллен был одним из главных режиссеров мира и почти все потерял
3 декабря 2023
«Молчала, потому что было страшно» Что происходит за кадром реалити-шоу и почему их участники молчат о домогательствах?
«Молчала, потому что было страшно»Что происходит за кадром реалити-шоу и почему их участники молчат о домогательствах?
4 апреля 2023

Об эпизодах домогательств и изнасилований, совершенных артистом в период с 2004-го по 2022 год, заявляли еще 13 женщин. Инциденты происходили на съемочных площадках одиннадцати фильмов, над которыми работал Депардье. Три актрисы дали показания в суде, не подав жалобы. Другие артистки предпочли рассказать о случившемся анонимно или взяв себе псевдонимы.

Адвокаты артиста называли все обвинения ложным.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      Россиян предупредили о подорожании одного вида алкогольной продукции с 1 мая

      В Финляндии запросили поддержку Frontex на границе с Россией

      ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

      В Великобритании призвали к худому миру России с Украиной

      Блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае

      На северо-востоке Украины и в Полтавской области прогремели взрывы

      На Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

      Россиянка завернулась в саван и легла в гроб у детского тетра

      В Литве призвали ЕС заняться вопросом возвращения военнообязанных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше