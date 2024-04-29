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21:52, 29 апреля 2024Культура

Суд над Депардье по делу о домогательствах назначили на октябрь

Суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года

Жерар Депардье. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года. Об этом сообщает агентство AFP News Agency со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Депардье предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах в октябре 2024 года», — сообщили в прокуратуре.

Ранее адвокат знаменитости Кристиан Сен-Пале сообщил, что Депардье выпустили из-под стражи.

29 апреля стало известно, что Депардье был задержан в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Сразу две женщины обвинили его в домогательствах — в 2014 и в 2021 годах. По итогам допроса актера могут взять под арест. Сам он все обвинения отвергает, в его поддержку уже высказывались десятки коллег.

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      Марина Совина
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