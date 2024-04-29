Адвокат актера: обвиненного в домогательствах Депардье выпустили из-под стражи

Обвиненного в домогательствах французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката знаменитости Кристиана Сен-Пале.

«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», — рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что Депардье был задержан в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Сразу две женщины обвинили его в домогательствах — в 2014 и в 2021 годах. По итогам допроса актера могут взять под арест. Сам он все обвинения отвергает, в его поддержку уже высказывались десятки коллег.

В защиту Депардье заступаются не только коллеги по профессии, но и крупные политики. В декабре прошлого года в его поддержку высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что проверка в отношении актера из-за обвинений в сексуальном насилии и преследовании является охотой на человека. Макрон также подчеркнул, что Депардье является «гордостью Франции».