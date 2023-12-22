Макрон выступил против охоты на Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

NYT: Макрон назвал проверку обвиняемого в насилии Депардье охотой на человека

Проверка в отношении французского актера Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии и преследовании является охотой на человека. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает The New York Times.

После премьеры документального фильма, поднимающего тему обвинений Депардье в сексуальном насилии над 16 женщинами, актер столкнулся с травлей, был лишен нескольких международных наград, а его скульптуру убрали из Музея восковых фигур Гревен в Париже. Министр культуры Франции Рима Абдул Малак, в свою очередь, назвала его действия позором и призвала в ходе дисциплинарного разбирательства определить, должен ли он также лишиться своего ордена Почетного легиона, высшей награды Франции.

Как отмечает издание, Макрон выступил против охоты на Депардье, заявив, что Малек «слишком сильно перешла границы». Он добавил, что Депардье «заставляет Францию гордиться» и подверг критике «эпоху подозрений» в отношении выдающихся деятелей искусства или культуры. «Единственное, в чем вы никогда меня не увидите — это розыск», — констатировал французский лидер, назвав себя поклонником Депардье.

Ранее Макрон заявил, что Европейский союз (ЕС) провалился в попытках сдерживания России. Он уточнил, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, потому что объединения это вопрос собственной безопасности.